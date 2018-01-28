Худая Пугачева рискует здоровьем во имя красоты

Какой ценой Алла Борисовна Пугачева стремительно сбросила вес. Потеря более 20 килограммов за пару лет в преклонном возрасте не может не отразиться на общем состоянии организма.

Примадонна российской эстрады резко потеряла в весе и возрасте, как утверждают окружающие. Звезда буквально расцвела, стала выглядеть лучше, чем 20 лет назад, и приятно удивлять своих поклонников не только творчеством, но и внешним видом. В чём секрет такой метаморфозы, певица публично признаваться отказывается.На одной из программ российского телеканала врач-диетолог заявила, что Пугачева перенесла операцию по частичному удалению желудка, после которой активное и глобальное снижение веса - обычная реакция организма. И вроде бы можно порадоваться за то, что жир Аллы Борисовны растворился как айсберг в океане, но есть несколько острых моментов, беспокоящих её близких. У звезды имеются некоторые проблемы с сердцем, что может повлечь за собой ряд осложнений после хирургического вмешательства в любою область организма. Также после резекции желудка, которую перенесла Пугачева ,необходимо соблюдать строгую диету, о чём Примадонна, судя по всему, не знает. Если этого не делать, можно сбросить ещё 20 килограмм, и очень быстро превратиться в дистрофика. Что не приемлемо в целом, а тем более при болезнях сердца. Диетолог утверждает, что Алла Борисовна нуждается в срочной консультации и постоянном наблюдении специалистов.Поскольку официальная информация о потере веса примадонны отсутствует, остаётся лишь предполагать - нужна-ли ей помощь врачей. Возможно, Пугачёва стала стройной и привлекательной как в юные годы благодаря чувствам к любящему супругу Максиму Галкину. Последний в свою очередь, наоборот, стремительно набирает в весе и с долей самоиронии признаёт это на публике в личных аккаунтах в соцсетях.

Жорик Журавлёв