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| | 45-летняя Ванесса Пароди первый раз выходит замуж

45-летняя Ванесса Пароди первый раз выходит замуж

Вчера, 22:57
45-летняя французская актриса Ванесса Пароди первый раз официально выходит замуж. Избранником звезды телевидения стал режиссер Самюэль Беншетри, который моложе нее на один год.

45-летняя Ванесса Пароди первый раз выходит замуж

 

По словам товарищей влюбленных, заметности поженятся летом этого года на острове Иль-де-Ре, расположенном у западных берегов Франции в Атлантическом океане. Ванесса Пароди 13 лет жила гражданским браком с американским актером Джонни Деппом. Женщина ждала от своего мужчины предложения руки и сердца, но избранник так не решился на столь ответственный шаг. Пароди родила Деппу сына и дочь, но ей не удалось стать законной супругой актера.

Самюэль Беншетри официально зарегистрировал отношения и жил с актрисой Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году. Женщина изменяла своему мужу с вокалистом музыкальной группы Noir Desir. В итоге любовник приревновал Трентиньян и избил даму. Актриса погибла от многочисленных травм головы. Бенштертри долго мучился из-за утраты и предательства близкого человека, но время способно вылечить любые душевные раны. Сценарист восстановился и готов начать новую жизнь с Ванессой Пароди. Звезды многое повидали на своем пути, преодолели все трудности и намерены стать по-настоящему счастливыми.
Домбровский Сергей
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