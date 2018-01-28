45-летняя Ванесса Пароди первый раз выходит замуж

45-летняя французская актриса Ванесса Пароди первый раз официально выходит замуж. Избранником звезды телевидения стал режиссер Самюэль Беншетри, который моложе нее на один год.

Домбровский Сергей

По словам товарищей влюбленных, заметности поженятся летом этого года на острове Иль-де-Ре, расположенном у западных берегов Франции в Атлантическом океане. Ванесса Пароди 13 лет жила гражданским браком с американским актером Джонни Деппом. Женщина ждала от своего мужчины предложения руки и сердца, но избранник так не решился на столь ответственный шаг. Пароди родила Деппу сына и дочь, но ей не удалось стать законной супругой актера.Самюэль Беншетри официально зарегистрировал отношения и жил с актрисой Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году. Женщина изменяла своему мужу с вокалистом музыкальной группы Noir Desir. В итоге любовник приревновал Трентиньян и избил даму. Актриса погибла от многочисленных травм головы. Бенштертри долго мучился из-за утраты и предательства близкого человека, но время способно вылечить любые душевные раны. Сценарист восстановился и готов начать новую жизнь с Ванессой Пароди. Звезды многое повидали на своем пути, преодолели все трудности и намерены стать по-настоящему счастливыми.