Экс-жена Армена Джигарханяна раскритиковала Элину Мазур

Элина Мазур побеседовала с бывшей женой Армена Джигарханяна Татьяной Власовой. Первая принесла женщине свои извинения, которую ранее обманывала вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, однако Татьяна так и не смогла поверить своей бывшей сопернице.

В свою очередь, бывшая жена Джигарханяна дала понять, что её доверие заслужить надо. Сейчас Татьяна Власова боится, что её доверием опять может кто-то воспользоваться, потому пока не торопится мириться с Элиной Мазур. Мазур, попыталась дать понять, что действительно может помочь Джигарханяну и Власовой. А также, Мазур сказала, что согласна выступить против Цымбалюк-Романовской.Встреча между Элиной Мазур и Татьяной Власовой состоялась в квартире, по которой до сих пор ведётся война. Мазур даже пообещала, что поможет сохранить эту квартиру. Также Элина встретилась с адвокатами и передала им компромат на Виталину Цымбалюк-Романовскую. Какая информация была в документах пока не сообщается.