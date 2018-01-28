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| | FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

Вчера, 23:10
Утилита FaceApp, разработанная для смартфонов, работающих на ОС Android, предоставляет возможность посмотреть на «постаревших» звезд телевидения. Сейчас данное приложение пользуется огромной популярностью у пользователей.

FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

 

Энтузиасты решили продемонстрировать работу программы на фотографиях популярных ведущих и актеров российского шоу-бизнеса. Для демонстрации всех возможностей FaceApp взяли снимки журналиста Андрея Малахова. В результате обработки изображения приложением эта знаменитость изменилась меньше своих коллег. Затем испытали возможности утилиты на фото актера Дмитрия Нагиева. Лицо звезды комедии «Физрук» трансформировалось больше, нежели у Малахова.

FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

 

FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

 

FaceApp показало, как будут выглядеть российские звезды в старости

 

Затем умельцы поработали над изображением шоумена Ивана Урганта. Этот человек сильно подвержен старости. После наступил черед юмориста Павла Воли, чьи шуточки заставляют смеяться даже очень серьёзных людей. В результате обработки его фотографии в FaceApp комик стал выглядеть крайне неважно. Приложение использует искусственный интеллект и, по словам разработчиков, учитывает форму лица, поэтому составляет точную копию снимка, только с «возрастными» изменениями.
Домбровский Сергей
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