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| | Полина Гагарина покорила своих поклонников нежным образом

Полина Гагарина покорила своих поклонников нежным образом

Вчера, 23:00
Известная певица Полина Гагарина порадовала своих поклонников нежным образом, который она примерила во время отдыха на красочных Мальдивах.

Полина Гагарина покорила своих поклонников нежным образом

 

Полина Гагарина в сети Instagram опубликовала соответствующий кадр. Исполнительница с семьёй на днях отправилась в отпуск на Мальдивы. Звезда не забывает о своих поклонниках и постоянно радует их своими снимками из уик-энда в сети Instagram. На днях подписчики певицы увидели фото, где она позирует в лёгком сарафанчике и шляпке на голове, а в руках звезда держала бокал с охлаждающим напитком.

Полина Гагарина покорила своих поклонников нежным образом


Сразу множество положительных отзывов посыпалось в адрес Полины Гагариной под её фотографией. Также следует отметить, что данная публикация за короткое время набрала более 100 тысяч отметок "Мне нравится”.
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