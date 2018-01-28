Полина Гагарина покорила своих поклонников нежным образом

Известная певица Полина Гагарина порадовала своих поклонников нежным образом, который она примерила во время отдыха на красочных Мальдивах.

Полина Гагарина в сети Instagram опубликовала соответствующий кадр. Исполнительница с семьёй на днях отправилась в отпуск на Мальдивы. Звезда не забывает о своих поклонниках и постоянно радует их своими снимками из уик-энда в сети Instagram. На днях подписчики певицы увидели фото, где она позирует в лёгком сарафанчике и шляпке на голове, а в руках звезда держала бокал с охлаждающим напитком.





Сразу множество положительных отзывов посыпалось в адрес Полины Гагариной под её фотографией. Также следует отметить, что данная публикация за короткое время набрала более 100 тысяч отметок "Мне нравится”.