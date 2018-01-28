Зачем прокладка в лифчике? Ольга Бузова обманывает поклонников

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала пост, в котором сообщила, что готова порадовать своих поклонников и представила на суд общественности сценический образ. Однако артистка показала слишком много, случайно зафиксировав на камеру поролон, который торчал из нижнего белья. «Мы готовы. Казань, встречай», - обратилась к своим поклонникам артистка. Сексуальная и дерзкая, однако, по мнению пользователей сети, фальшивая певица, вызвала волну негодования у своих зрителей. «Ты хоть поролон из лифчика бы убрала», «Прокладка?», «Никто не выставляет свои недостатки, а она преподносит, что сексота... от этого получает такие комментарии, не все согласны, что она красавица...», - ответили на провокационный пост подписчики артистки. Нашлись и те, кто порекомендовал госпоже Бузовой увеличить грудь, апеллируя к тому, что она, по мнению пользователей сети, и так уже сменила форму носа и увеличила губы.

Дыль Лилия

Ранее Ольгу Бузову уже обвиняли в том, что она излишне откровенно демонстрирует свое оголенное тело. По мнению отдельных подписчиков артистки, подобное поведение является недостойным. Так, одна из последних публикаций певицы в социальной сети представляет на суд общественности фото Бузовой, на котором она позирует в душе, из одежды на ней только купальник, однако он не прикрывает «пятую точку» артистки. «Как она достала вечно голая как несчастная брошенная женщина... Кому что пытается доказывать не понятно», - прокомментировали снимок пользователи сети. Нашлись и те, кто заметили следы фотошопа на снимке артистки. В частности ретушь «выдают» поплывшие полосы, которые заметны на заднем плане композиции, отметили критики Бузовой. На защиту певице встали ее поклонники, которые отметили нежность и сексуальность снимка, на котором позирует их кумир.Многомиллионная армия поклонников Ольги Бузовой обеспокоены состоянием здоровья певицы. Один из последних постов артистки демонстрирует фото, где ее щеки буквально запали вовнутрь. Излишнюю худощавость и ранее замечали в фигуре певицы, однако недавно подписчики в Instagram обеспокоились не на шутку. «Что ты с собой сделала? На себя не похожа», «Сдуй эти губы», «Слишком худая». Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что в дистрофии обвинили и сестру певицы Ольги Бузовой Анну, которая ответила подписчикам на критику в свой адрес.