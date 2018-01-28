NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Зачем прокладка в лифчике? Ольга Бузова обманывает поклонников

Зачем прокладка в лифчике? Ольга Бузова обманывает поклонников

Вчера, 22:15
На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала пост, в котором сообщила, что готова порадовать своих поклонников и представила на суд общественности сценический образ. Однако артистка показала слишком много, случайно зафиксировав на камеру поролон, который торчал из нижнего белья. «Мы готовы. Казань, встречай», - обратилась к своим поклонникам артистка. Сексуальная и дерзкая, однако, по мнению пользователей сети, фальшивая певица, вызвала волну негодования у своих зрителей. «Ты хоть поролон из лифчика бы убрала», «Прокладка?», «Никто не выставляет свои недостатки, а она преподносит, что сексота... от этого получает такие комментарии, не все согласны, что она красавица...», - ответили на провокационный пост подписчики артистки. Нашлись и те, кто порекомендовал госпоже Бузовой увеличить грудь, апеллируя к тому, что она, по мнению пользователей сети, и так уже сменила форму носа и увеличила губы.

Зачем прокладка в лифчике? Ольга Бузова обманывает поклонников

 

Ранее Ольгу Бузову уже обвиняли в том, что она излишне откровенно демонстрирует свое оголенное тело. По мнению отдельных подписчиков артистки, подобное поведение является недостойным. Так, одна из последних публикаций певицы в социальной сети представляет на суд общественности фото Бузовой, на котором она позирует в душе, из одежды на ней только купальник, однако он не прикрывает «пятую точку» артистки. «Как она достала вечно голая как несчастная брошенная женщина... Кому что пытается доказывать не понятно», - прокомментировали снимок пользователи сети. Нашлись и те, кто заметили следы фотошопа на снимке артистки. В частности ретушь «выдают» поплывшие полосы, которые заметны на заднем плане композиции, отметили критики Бузовой. На защиту певице встали ее поклонники, которые отметили нежность и сексуальность снимка, на котором позирует их кумир.

Многомиллионная армия поклонников Ольги Бузовой обеспокоены состоянием здоровья певицы. Один из последних постов артистки демонстрирует фото, где ее щеки буквально запали вовнутрь. Излишнюю худощавость и ранее замечали в фигуре певицы, однако недавно подписчики в Instagram обеспокоились не на шутку. «Что ты с собой сделала? На себя не похожа», «Сдуй эти губы», «Слишком худая». Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что в дистрофии обвинили и сестру певицы Ольги Бузовой Анну, которая ответила подписчикам на критику в свой адрес.
Дыль Лилия
Новости по теме
Ольга Бузова показала свои прозрачные трусы
Ольга Бузова показала свои прозрачные трусы

Российская певица Ольга Бузова шокировала поклонников своим откровенным снимком. Она опубликовала эротическое фото, на котором можно рассмотреть пикантные

Ольга Бузова без лифчика снялась в рекламе Lay's
Ольга Бузова без лифчика снялась в рекламе Lay's

На странице Ольги Бузовой в социальной сети Instagram было опубликовано видео рекламного характера. Поклонники обратили внимание на том, что на съёмки певица

Ольга Бузова напугала поклонников чрезмерной худобой
Ольга Бузова напугала поклонников чрезмерной худобой

Известная популярная телеведущая Ольга Бузова сильно напугала своих поклонников очень неестественной худобой. Девушка разместила на своей странице в социальной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости