Зачем прокладка в лифчике? Ольга Бузова обманывает поклонников

Ранее Ольгу Бузову уже обвиняли в том, что она излишне откровенно демонстрирует свое оголенное тело. По мнению отдельных подписчиков артистки, подобное поведение является недостойным. Так, одна из последних публикаций певицы в социальной сети представляет на суд общественности фото Бузовой, на котором она позирует в душе, из одежды на ней только купальник, однако он не прикрывает «пятую точку» артистки. «Как она достала вечно голая как несчастная брошенная женщина... Кому что пытается доказывать не понятно», - прокомментировали снимок пользователи сети. Нашлись и те, кто заметили следы фотошопа на снимке артистки. В частности ретушь «выдают» поплывшие полосы, которые заметны на заднем плане композиции, отметили критики Бузовой. На защиту певице встали ее поклонники, которые отметили нежность и сексуальность снимка, на котором позирует их кумир.
Многомиллионная армия поклонников Ольги Бузовой обеспокоены состоянием здоровья певицы. Один из последних постов артистки демонстрирует фото, где ее щеки буквально запали вовнутрь. Излишнюю худощавость и ранее замечали в фигуре певицы, однако недавно подписчики в Instagram обеспокоились не на шутку. «Что ты с собой сделала? На себя не похожа», «Сдуй эти губы», «Слишком худая». Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что в дистрофии обвинили и сестру певицы Ольги Бузовой Анну, которая ответила подписчикам на критику в свой адрес.