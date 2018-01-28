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| | Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на парики для детей

Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на парики для детей

Вчера, 22:10
По информации зарубежных СМИ, Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон в благотворительную организацию Little Princess Trust принесла в жертву свои волосы. Благотворительная организация Little Princess Trust занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы во время курса химиотерапии и несчастных случаев.

Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на парики для детей

 

Как некоторым данным, парикмахер герцогини срезал приблизительно 17 сантиметров длины её волос, а затем, не сообщая имени, передал отрезанные локоны в фонд. Благотворительная организация знала лишь о доноре то, что это женщина, которая проживает в районе Кенсингтон.

Через некоторое время вся правда раскрылась и новость о пожертвовании Кейт Миддлтон была обнародована. Сейчас Кейт Миддлтон с мужем, принцем Уильямом, ожидают на третьего ребёнка. Сообщается, что пополнение семья ожидает уже в апреле года.
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