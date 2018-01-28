Певица Валерия болезненно отреагировала на критику своего выступления

Российская певица Валерия на церемонии вручения премии «Золотой орел» исполнила композицию «Лирическая», написанную Владимиром Высоцким. Выступление солистки раскритиковали некоторые слушатели.

Домбровский Сергей

Недовольным оказался актер Стас Садальский. По его мнению, сыну знаменитого поэта и вокалиста Никите Высоцкому не стоило разрешать петь композицию отца Валерии. По словам Садальского, солистка исполнила ее отвратительно. Такого же мнения придерживаются некоторые журналисты. Нашлись люди, которым понравилась работа Валерии. В социальной сети Instagram исполнительница довольно жестко отвечала критикам. Валерия рекомендовала недовольным предъявлять претензии режиссерам, постановщикам, продюсерам, но только не ей. Причиной не очень удачного исполнения композиции Высоцкого стало то, что Валерии не предоставили достаточно времени для репетиций.За супругу заступился Иосиф Пригожин. По его мнению, вокалистка прекрасно справилась со своей задачей. Такую же точку зрения имеют многие пользователи Сети, которые в комментариях пишут слова благодарности Валерии за качественную работу. Фанаты называют певицу настоящим профессионалом, так как песни Высоцкого сложные и подходят далеко не всем.