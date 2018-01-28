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| | «Беременна» или «полуголый дистрофик»? Бузова шокировала обнажёнкой

«Беременна» или «полуголый дистрофик»? Бузова шокировала обнажёнкой

Вчера, 21:33
В социальной сети начали активно обсуждать публикации госпожи Бузовой, на этот раз сестры певицы и телеведущей Анны. Ни для кого не секрет, что со своей звездной сестрой Ольгой Бузовой Анна занимаются общим делом в части продажи бижутерии, а также одежды для женщин. Так, сестры Бузовы не прочь и сами прорекламировать продукт собственного бренда.

«Беременна» или «полуголый дистрофик»? Бузова шокировала обнажёнкой

 

Одна из последних публикаций знаменитость посвятила своему морскому образу, где ее купальник демонстрирует частично обнаженную грудь. Однако вместо лестных отзывов относительно сексуальности госпожи Бузовой, как, впрочем, и звездную сестру, ее обвинили в дистрофии. «Дистрофией попахивает», «Купальник - красивый, но тебе нужно хотя бы чуточку поправиться», «Да, вес надо набирать, слишком худая, не притягивает», - ответили подписчики Анны Бузовой в Instagram. Хозяйка аккаунта в социальной сети решила ответить своим критикам в очередной публикации: «У меня оказывается так много подписчиков-профессионалов по позам и фотографиям. А также проф оценщиков фигур, лишнего и недостающего веса. На всякий случай пишу вам: я никогда не претендовала на звание супермодели, не заявляла о том, что имею идеальную фигуру. Фотографируюсь как умею и как нравится. Сорри, если это не нравится вам любимый, мама, папа, сестрёнка и куся в восторге от моих фото шедевров».

Подписчики Анны Бузовой разделились на два лагеря. Одни поддержали ответ знаменитости, другие в очередной раз принялись критиковать ее образ и стиль поведения. «Из серии «Я вас очень люблю, мои подписчики, но мне все равно на ваше мнение».

Ранее Анна Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети сексуальный снимок, на котором она позирует лежа на яхте. Черно-белое фото придает снимку пикантности. Подписчики оценили пост: «Сегодня приснилось, что вы беременна...», «Такая худышка». Знаменитость отдыхала со своей сестрой Ольгой Бузовой, о чем свидетельствуют фото, опубликованные на странице певицы. В частности сама артистка назвала свою компанию «Buzova Girls», а вот пользователи сети иронично отметили их, как «ангелов Бузовой». «Все страшные, старые, только Анна Бузова самая приятная: волосы, фигурка прям лапочка», - написали последние.
Дыль Лилия
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