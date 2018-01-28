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| | Илья Резник вспомнил о предательстве матери и не сдержал слез

Илья Резник вспомнил о предательстве матери и не сдержал слез

Вчера, 21:35
Известный поэт Илья Резник рассказал о своём трудном послевоенном детстве в очередном выпуске программы «Когда все дома». В данной программе поэт появился вместе со своей женой Ириной.

Илья Резник вспомнил о предательстве матери и не сдержал слез

 

Резник, который в этом году отмечает 80-летний юбилей, родился в Ленинграде незадолго до Великой Отечественной. После того, как отец погиб на фронте, мать Ильи вновь вышла замуж. Позже у женщины родилась тройня, и новый муж запретил ей общаться со «старым» ребенком. Тогда Илью усыновили родители погибшего отца (дедушка и бабушка).
Сам поэт, вспоминая об этом, не может сдержать слёз. Со слов супруги артиста, как-то Илья случайно встретил маму, которая шла ему навстречу, тогда мальчик очень обрадовался ей, однако та, увидев сына, сделала вид, что его не заметила. Позже мать со своей «новой» семьёй вовсе уехала. Уже спустя много времени Илья Резник всё же простил маму, даже помогал ей, младшим брату и сестрам.
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