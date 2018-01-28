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| | Дети Максима Галкина эмоционально переживают за участников шоу

Дети Максима Галкина эмоционально переживают за участников шоу

Вчера, 20:49
Максим Галкин продолжает демонстрировать своим поклонникам, как растут и развиваются его дети. Его микроблог в Instagram регулярно пополняется фотографиями малышей и видеороликами с их участием. На сей раз шоумен выложил в Сеть виде, на котором маленькие «пугалкины» переживают за финалистов шоу «Русский ниндзя».

Дети Максима Галкина эмоционально переживают за участников шоу

 

Это шоу недавно появилось в эфирной сетке «Первого канала», но уже завоевало солидную зрительскую аудиторию. В числе поклонников передачи в стиле «Форта Буаяр» и «Жестоких игр» оказались Лиза и Гарри. Процесс просмотра ими финала снимал сам Максим. Дети следили за перипетиями на экране с замиранием сердца. Лиза каждый раз разочарованно вздыхала, если препятствие оказывалось для участника непреодолимым и даже вскрикивала, если он падал. Гарри держался более стойко и даже отказывался признаваться, что жалеет не прошедших в следующий этап ниндзя. А вот радовались ребята одинаково бурно. Лиза кричала от восторга и хлопала в ладоши, а Гарри просто подпрыгивал на диванчике перед экраном.

Дети Максима Галкина эмоционально переживают за участников шоу

 

Фанаты Максима умилялись зрелищу. Они называли деток ангелочками, симпатягами. Особенно им понравилась Лиза. Подписчикам Галкина импонировала ее сердечность и умение сопереживать. Всего за сорок минут ролик просмотрели более 337 тысяч фолловеров.

Ранее юморист говорил, что в большинстве случаев имена детей, появившихся на свет от суррогатных матерей, держат в тайне. Однако его дети с первых дней обречены на публичность. Поэтому он делает все, чтобы доказать: его дети не хуже, а может в чем-то лучше тех, кто был зачат естественно.
Дарья Светозарова
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