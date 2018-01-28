Дети Максима Галкина эмоционально переживают за участников шоу

Максим Галкин продолжает демонстрировать своим поклонникам, как растут и развиваются его дети. Его микроблог в Instagram регулярно пополняется фотографиями малышей и видеороликами с их участием. На сей раз шоумен выложил в Сеть виде, на котором маленькие «пугалкины» переживают за финалистов шоу «Русский ниндзя».

Это шоу недавно появилось в эфирной сетке «Первого канала», но уже завоевало солидную зрительскую аудиторию. В числе поклонников передачи в стиле «Форта Буаяр» и «Жестоких игр» оказались Лиза и Гарри. Процесс просмотра ими финала снимал сам Максим. Дети следили за перипетиями на экране с замиранием сердца. Лиза каждый раз разочарованно вздыхала, если препятствие оказывалось для участника непреодолимым и даже вскрикивала, если он падал. Гарри держался более стойко и даже отказывался признаваться, что жалеет не прошедших в следующий этап ниндзя. А вот радовались ребята одинаково бурно. Лиза кричала от восторга и хлопала в ладоши, а Гарри просто подпрыгивал на диванчике перед экраном.

Дарья Светозарова

Фанаты Максима умилялись зрелищу. Они называли деток ангелочками, симпатягами. Особенно им понравилась Лиза. Подписчикам Галкина импонировала ее сердечность и умение сопереживать. Всего за сорок минут ролик просмотрели более 337 тысяч фолловеров.Ранее юморист говорил, что в большинстве случаев имена детей, появившихся на свет от суррогатных матерей, держат в тайне. Однако его дети с первых дней обречены на публичность. Поэтому он делает все, чтобы доказать: его дети не хуже, а может в чем-то лучше тех, кто был зачат естественно.