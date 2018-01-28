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| | Полуобнаженная Бузова оплатит поклонникам путевку в Таиланд

Полуобнаженная Бузова оплатит поклонникам путевку в Таиланд

Вчера, 20:45
Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова проводит конкурс. По его итогам пять победителей получат бесплатные путевки в Таиланд. Для участия в мероприятии необходимо сообщить Бузовой о своем желании поехать в путешествие.

Полуобнаженная Бузова оплатит поклонникам путевку в Таиланд

 

Звезда шоу «Дом-2» опубликовала это предложение на своей странице в социальной сети Instagram. Бузова готова оплатить поездку в Таиланд своим поклонникам. Победители могут отказаться от поездки на курорт. В этом случае они получат материальную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Деньги переведут на банковскую карту. Бузова недавно вернулась из Таиланда, где она проводила отпуск. Ведущая получила массу положительных эмоций и рекомендует всем посетить это курортное государство.

Пользователи активно отреагировали на новую публикацию исполнительницы. За 15 минут пост набрал более 50 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев. Нашлось достаточное количество поклонников, мечтающих отдохнуть на Таиланде. Фанаты благодарят Ольгу Бузову за возможность бесплатно получить путевку в экзотическое азиатское королевство.
Домбровский Сергей
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