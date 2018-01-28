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| | Поклонница отреклась от Бузовой, увидев её поведение за кулисами

Поклонница отреклась от Бузовой, увидев её поведение за кулисами

Вчера, 20:06
Одна из поклонниц телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой на своей страничке в сети Instagram опубликовала пост, который полон разочарования и печали.

Поклонница отреклась от Бузовой, увидев её поведение за кулисами

 

Мечта всех поклонников - пообщаться со своими кумирами за кулисами, получить желанный автограф, сделать несколько снимков со звездой или просто получить от знаменитости пару приятных слов в свой адрес. Так, уже бывшая поклонница Бузовой в своём «грустном» посте отмечает, что такой подобный опыт стал для неё точкой, теперь её отношение к Ольге Бузовой очень изменилось.

Из фото даже на личной странице в сети Instagram Ольга Бузова выдаёт себя за милую, общительную, ранимую девушку, которая любит своих фанатов. Но каково же было разочарование поклонницы, когда та столкнулась с певицей. Она увидела кумира безэмоциональным, высокомерным и холодным.

Девушка отметила, что обиды на Ольгу Бузову никакой нет, но чувство разочарования, которое сейчас у неё, куда более неприятное. Теперь поклонница не видит в себе желание больше следить за жизнью актрисы и певицы, теперь для неё она не кумир.
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