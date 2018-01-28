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| | Сегодня Ольга Кабо празднует свой 50-летний юбилей

Сегодня Ольга Кабо празднует свой 50-летний юбилей

Вчера, 19:40
Поклонники, коллеги, родственники и друзья поздравляют известную российскую актрису с юбилеем. Они не перестают восхищаться талантом Ольги Кабо, трудолюбием и красотой, которая с годами не потускнела, а приобрела особое очарование.

Сегодня Ольга Кабо празднует свой 50-летний юбилей

 

Первый дебют Ольги Кабо состоялся в 1983 году, когда она, будучи школьницей, успешно вжилась в роль горничной в картине «Анна Павловна», снятой режиссером Эмилем Лотяну. Талантливую и симпатичную девочку заметили и предложили главную роль в фильме «И повторится всё...», после которой она приобрела популярность. Данная работа также определила дальнейший выбор профессии, которой она посвятила себя без остатка.

Фильмография артистки исчисляется большим количеством известных лент, среди которых «Королева Марго», «Волшебник Изумрудного города» и «Рыцарский замок», при этом Ольга Кабо всегда самостоятельно выполняла многие ложные и опасные трюки, не прибегая к помощи статисток и других специалистов.
Пойда Анна
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