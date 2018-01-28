Рита Керн призналась, что два месяца жила без секса

Бывшая участница проекта «Дом-2» Рита Керн получала репутацию девушки, имеющей опыт и сноровку в альковных делах. И правда, девушка не упускала случая построить мужчинам глазки. А те в ответ делали ей предложения не совсем приличного характера, но Рита оказалась «не из таких».

Дарья Светозарова

Целых два месяца, проведенных на проекте, Керн не позволяла себе интимной близости ни с кем из участников. Девушка объясняла свою целомудренность тем, что пережила стресс от смены обстановки, а потом ей просто не хотелось попасть под пристальное наблюдение телекамер. Иногда Рите было сложно воздерживаться. Одним из таких моментов стала ночевка Риты у Ивана Базикова и Карины Багдасар. Когда ее сексуальное возбуждение достигло пика, девушка предпочла уединиться в душевой кабине.Однако отсутствие секса не целиком заслуга Маргариты. Поклонников девушки отталкивала ее привычка материться во время соития. Как призналась Керн, нецензурная брань помогает ей получать больше удовольствия от процесса. Еще одной причиной стало то, что интимные игрища Рита Керн любит устраивать в общественных местах. Ареной любви для нее легко может стать примерочная кабинка, лифт и прочие общественные места, где любовников легко могут обнаружить. Выяснилось, что «домоседы» мужского пола такие эксперименты не приветствуют.