Вика Романец помогает своей сестре в накрутке подписчиков в сети Instagram

Экс-участница "Дома-2" Виктория Романец своей популярностью помогает младшей сестре Антолине раскрутиться в Instagram. На Антолину подписалось уже более 2 миллионов людей.

Недавно подписчики экс-участницы "Дома-2" в блоге увидели снимок молодой девушки, которая очень похожа на теледиву. Позже жена Антона Гусева прокомментировала это фото и рассказала, что это её 18-летняя сестра. Отметила Вика и то, чем занимается девушка. Так, по словам участницы шоу, её сестра увлекается маркетингом и ведёт личный блог в Instagram.Виктория Романец назвала сестру красоткой и спросила у подписчиков, похожи ли они. Также Вика сделала комплемент сестре, назвав её "гуру рекламы".Это вызвало большой интерес к младшей сестре Романец и подписчики накинулись на страничку девушки. Увы, там их ждало разочарование, так как у Антолины закрыт аккаунт. Подписчики без раздумий подписывались на блогершу, таким образом её аккаунт набрал более 2-х миллионов подписчиков.Также стоит отметить, что страничка Антолины не всех заинтересовала, поскольку не многим пришлась по вкусу реклама и видео девушки. Фанаты Вики Романец отметили и большое сходство двух сестёр.