Заядлая курильщица: Алёна Водонаева призналась, что испортило ей внешность

Бывшая участница «Дом-2» Алёна Водонаева ранее намекнула, что вынуждена обращаться к косметологам, чтобы исправить ошибки молодости. Знаменитость призналась, что на протяжении 3 лет была заядлой курильщицей и скуривала пачку сигарет за два дня.

Светлана Славянская

Многие поклонники сейчас не могут узнать в Алёне Водонаевой ту милую девушку, которая когда-то пришла на знаменитую телестройку «Дом-2». Невооруженным глазом заметно, что внешность девушки изменилась и не в лучшую сторону. Теперь Водонаева впервые осмелилась признаться, что курила сигареты на протяжении трех лет.Девушка рассказала, что регулярно курила сигареты, которые пагубно влияли на состояние её кожи. Просить Алёна решила только тогда, когда познакомилась со своим будущим мужем. «Он не курил, и, познакомившись с ним, мне стало стыдно, что я девушка курю, а он мужчина - нет. Это было 11 лет назад», - рассказала знаменитость в Instagram.