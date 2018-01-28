Девушка из Перми стала обладательницей титула «Мисс бикини мира»

19-летняя жительница Перми Дарья Хохлова выиграла титул «Мисс бикини мира». Девушка приняла участие в международном конкурсе в Малайзии «Мисс туризм мира».

Дарья признается, что новость об участии в шоу застала ее врасплох, но конкурсантка собралась всего за четыре дня и поехала покорять мир.

Дарья Светозарова

Для юной пермячки это первое состязание такого уровня, но оно стало триумфальным. Россиянка не только завоевала титул «Мисс бикини мира», но и была признана одной из красивейших участниц конкурса. В России о Дарье уже наслышаны. В 17 лет она получила титул «Юная краса России», а через год стала «Мисс жемчужина России».Девушка выложила фото своей победы в соцсеть. Фанаты и родственники девушки стали поздравлять ее и желать дальнейших свершений. Всего снимок титулованной красавицы получил больше 350 лайков.