Бузова шокировала своих поклонников впадинами на щеках

Известная российская телеведущая Ольга Бузова шокировала своих поклонников, выложив новое фото на своей страничке в социальной сети. На фотографии у звезды слишком выраженные скулы и большие впадины на щеках.

Вчера на страничке Ольги Бузовой в социальной сети появилась запись, где певица и телеведущая поздравила подписчиков с прошедшим Днем студента и поделилась интересной информацией о высших учебных заведениях страны.При этом, пользователей больше заинтересовали не слова, а фотография Бузовой, которая была прикреплена к записи. Фанаты и простые пользователи заметили сильные впадины на щеках женщины и очень выраженные скулы. Все сразу поделились на две группы. Одни поддерживали Ольгу, комментируя, что ей очень идет такой образ. Некоторые просто сказали, что такая форма лица у нее из-за макияжа.Другие пользователи обвинили певицу в алкоголизме и наркомании. По их мнению, такие скулы бывают у наркоманов и любителей выпить. Подписчики посчитали, что Бузова слишком хорошо отдохнула на каникулах.