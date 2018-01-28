NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Бузова шокировала своих поклонников впадинами на щеках

Бузова шокировала своих поклонников впадинами на щеках

Вчера, 17:30
Известная российская телеведущая Ольга Бузова шокировала своих поклонников, выложив новое фото на своей страничке в социальной сети. На фотографии у звезды слишком выраженные скулы и большие впадины на щеках.

Бузова шокировала своих поклонников впадинами на щеках

 

Вчера на страничке Ольги Бузовой в социальной сети появилась запись, где певица и телеведущая поздравила подписчиков с прошедшим Днем студента и поделилась интересной информацией о высших учебных заведениях страны.

При этом, пользователей больше заинтересовали не слова, а фотография Бузовой, которая была прикреплена к записи. Фанаты и простые пользователи заметили сильные впадины на щеках женщины и очень выраженные скулы. Все сразу поделились на две группы. Одни поддерживали Ольгу, комментируя, что ей очень идет такой образ. Некоторые просто сказали, что такая форма лица у нее из-за макияжа.

Другие пользователи обвинили певицу в алкоголизме и наркомании. По их мнению, такие скулы бывают у наркоманов и любителей выпить. Подписчики посчитали, что Бузова слишком хорошо отдохнула на каникулах.
Новости по теме
Ольга Бузова шокировала «восковым» лицом без косметики
Ольга Бузова шокировала «восковым» лицом без косметики

Поклонники Ольги Бузовой шокированы от того, как изменилась знаменитость. На недавнем снимке телеведущая показала своё лицо без макияжа, чем неприятно удивила

Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram

Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети

Фанаты раскритиковали Бузову за откровенную фотографию в деревенской бане‍
Фанаты раскритиковали Бузову за откровенную фотографию в деревенской бане‍

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова глубоко шокировала своих поклонников, выбрав для фотографии в деревенской бане крайне развратный наряд, которым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости