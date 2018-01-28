Беременная Ева Лонгория с грустью вспоминает свое стройное тело

Всемирно известная актриса Ева Лонгория, несмотря на 42-летний возраст, находится в интересном положении. Сейчас звезда искренне скучает по своей хрупкой и стройной фигуре.

Ева Лонгория выложила на свою официальную страницу в соцсети Instagram фотографию, сделанную до беременности, на которой она может похвастаться идеальным телом. По словам знаменитости, этот снимок она обнародовала в назидание, дабы напомнить себе и другим людям о том, что когда-то у нее была тонкая талия и плоский живот.

Пойда Анна

Подписчики актрисы начали ее утешать, уверяя, что природное очарование и красота никуда не исчезли, а лишь усилились в преддверии материнства, подчеркивая важность появления наследника.Сама Ева Лонгория долго скрывала свою первую беременность, наступившую в довольно позднем возрасте благодаря ЭКО. Она сообщила о предстоящем рождении сына лишь в декабре, дабы защитить малыша от пристального внимания журналистов и фанатов.