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| | Карты раскрыты: В Сеть «слили» финал восьмого сезона «Игры престолов»

Карты раскрыты: В Сеть «слили» финал восьмого сезона «Игры престолов»

Вчера, 16:44
Пользователи Сети нередко говорили о догадках финальной серии «Игры престолов». Однако недавно американские журналисты провели расследование и выяснили, чем все-таки закончится история и кто займет Железный трон.

Карты раскрыты: В Сеть «слили» финал восьмого сезона «Игры престолов»

 

Эксперты утверждают, что автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин оставил немало предпосылок в самой книге на финал истории. Так, когда он описывал Сансу Старк, подчеркнул, что в будущем из девушки получиться настоящая королева. Поклонники утверждают, что именно Санса займет Железный трон и править будет вместе с Тирионом Ланнистером. По книге его описывали «мудрый, как истинный король».

Однако это означает, что Матерь драконов и Джон Сноу должны погибнуть в финальной серии. Согласно сценарию, который попал в Сеть, Дейенерис и Джон не выживут во время главной схватки с белыми ходоками. Также существует версия, что Брану Старку все приснилось, когда он лежал в коме после падения с высоты.
Светлана Славянская
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