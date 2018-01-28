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| | Катя Жужа в купальнике заманивает пользователей на страничку обещанием экскурсии

Катя Жужа в купальнике заманивает пользователей на страничку обещанием экскурсии

Вчера, 16:36
Катя Жужа отдыхает в теплых краях, но ни на минуту не забывает о поклонниках, которые зимуют на родине. В Instagram появилось ее очередное фото, на котором звезда "Дома-2" принимает душ в сексуальном голубом купальнике.

Катя Жужа в купальнике заманивает пользователей на страничку обещанием экскурсии

 

В сопровождении к снимку звездная участница «Дома-2» написала, что целый день она загорала на солнышке, а теперь готовится к вечерней прогулке. Катя Жужа пообещала верным фанатам опубликовать экскурсию по местным достопримечательностям в «Историях».

Катя Жужа в купальнике заманивает пользователей на страничку обещанием экскурсии

 

Подписчики Жужи тут же принялись интересоваться, где отдыхает знаменитость и как надолго она уехала в теплые страны. Купальник Кати просто взорвал Сеть. Фанаты наперебой принялись восхищаться элегантным купальным костюмом и планировать свою отдых. Несмотря на то, что в России царит настоящая зима, фолловеры Кати мыслями перенеслись на юга.

Остальные начали писать девушке комплименты, относительно ее характера. Им понравилось, что, несмотря на карьерный успех, Жужа не заразилась звездной болезнью, которая, по их мнению, одолела Ксению Бородину. Поклонники похвалили Катю за отсутствие зависти к другим знаменитостям и выразили пожелание, чтобы она снова вернулась на телестройку в качестве ведущей. Меньше чем за 20 минут пост лайкнули более 15 тысяч подписчиков.
Дарья Светозарова
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