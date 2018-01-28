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| | Хейтеры набросились на Елену Хромину за детское фото

Хейтеры набросились на Елену Хромину за детское фото

Вчера, 16:11
Участница «Дома-2» Елена Хромина снова вызвала гнев недоброжелателей. На сей раз причиной нападок стало архивное детское фото «домоседки».

Хейтеры набросились на Елену Хромину за детское фото

 

Девушка необычайно высокого мнения о себе в целом и своей внешности в частности. Она не устает петь себе дифирамбы, чем злит своих завистников. О Лене редко пишут добрые слова – у этой участницы репутация весьма неприятной в общении особы. Из-за неприязни антифанаты начали распространять слухи о том, что Хромина воспользовалась помощью пластического хирурга, что окончательно вывело девушку из себя.

 

Чтобы доказать естественность происхождения своей красоты, девушка выложила Сеть фотоснимок себя в нежном возрасте. Лена попыталась доказать, что черты ее лица остались неизменными – теми, что ей подарили родители, но хейтеры только больше распалились. Они в один голос заявили, что в детские годы Хромина не блистала красотой, а значит нынешней внешностью обязана не папе с мамой, а высококлассному специалисту в области пластической хирургии.
Дарья Светозарова
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