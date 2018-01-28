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| | Фолловеры спорят о новом цвете волос актрисы Зои Бербер

Фолловеры спорят о новом цвете волос актрисы Зои Бербер

Вчера, 15:51
Зоя Бербер, получившая популярность благодаря роли Леры в сериале «Реальные пацаны», кардинально сменила имидж. Звезда из нежной блондинки превратилась в роковую брюнетку.

Фолловеры спорят о новом цвете волос актрисы Зои Бербер

 

Артистка обнародовала снимок на своей официальной странице в соцсети Instagram, присовокупив к нему следующую двусмысленную подпись, #nocomments #Женщина -#Фантом. На последнем селфи Бербер больше не напоминает нежную блондинку, а скорее походит на женщину-вамп с черными волосами и в кожаной куртке, под которой проглядывается обтягивающая ее аппетитные формы водолазка.

Фолловеры спорят о новом цвете волос актрисы Зои Бербер

 

Мнения подписчиков относительно столь резкой смены имиджа разделились, некоторые с восторгом отнеслись к обновленному цвету волос звезды, утверждая, что он ей идет гораздо больше. Однако вторая половина фанатов восприняла перемены в штыки, требуя вернуть привычную Зою Бербер, которая выглядит моложе со светлыми локонами.
Пойда Анна
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