Анну Ардову раскритиковали за отдых после смерти экс-мужа

Российская актриса Анна Ардова отправилась отдыхать на Шри-Ланку. Женщина прекрасно проводит время, ходит по джунглям, изучает местную фауну и наслаждается приятным обществом.

На своей странице в Instagram Ардова публикует замечательные фотографии со Шри-Ланки – государства, расположенного у юго-восточного побережья полуострова Индостан. В отдыхе нет ничего предосудительного, но некоторые подписчики напомнили актрисе о том, что она недавно потеряла своего экс-супруга. Александр Шаврин умер в конце декабря прошлого года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ардова оставила мужа наедине с неизлечимым недугом и развелась с ним.

Домбровский Сергей

По мнению многих пользователей, женщина не имеет права наслаждаться отдыхом, так как всего месяц назад она потеряла близкого человека. Однако поклонники советуют Ардовой не обращать внимание на критику и отдыхать по полной программе, дабы отвлечься от грустных мыслей. Некоторые фанаты напоминают актрисе о предстоящих выступлениях в театре и с нетерпением ожидают ее на сцене.