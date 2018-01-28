Шарж на Анастасию Волочкову покоряет соцсети

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram шарж на себя. Танцовщица сама сочла его прикольным, вот только автора она не знает.

Шарж изображает Анастасию с непропорционально огромной головой и телом Дюймовочки возле балетного станка. В текстовом комментарии Анастасия пожелала всем хорошего воскресенья, и поклонники начали отвечать взаимностью. Шарж им тоже очень понравился: «Класс, супер, красота» - писали они в отзывах. Другие называли шарж прикольным и просили почаще выкладывать в сеть похожие картинки. Они поблагодарили Волочкову за «кусочек» хорошего настроения.

Дарья Светозарова

Некоторые нашли в шарже сходство Анастасии с певицей Мадонной, а другие решили, что так балерина похожа на свою мать. Всего за несколько минут шарж на танцовщицу оценили 1,7 тысячи поклонников.