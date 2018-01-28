Сергей Семёнов под домашним арестом стал размышлять о важности быть с близкими

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной на своей странице в Instagram стал размышлять о несправедливости и бесценности времени, проведенного с близкими людьми. Сергей Семёнов также показал невероятные пейзажи небольшого города в Ульяновской области, где он сейчас отбывает домашний арест.

«Вроде год это не так долго, но когда ты оказался взаперти и столкнулся с несправедливостью, каждая минута была вечностью. Каждую ночь засыпая вдали от дома, я думал, как мы не ценим время проведенное со своей семьей и близкими», - написал обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов. Он также показал снимок, на котором чистил снег около дома, помогая своей маме. Во время домашнего ареста, который продлится полтора года, ему можно перемещаться в радиусе 25 километров от своего дома.

К нему уже приезжал Павел Пятницкий, вместе с которым они жарили шашлыки, а также регулярно приходят друзья и родственники. Поклонники подчеркнули, что на свободе мало кто из людей ценит проведенное с близкими людьми время. Фанаты также заметили, что после выхода из тюрьмы Сергей Семёнов стал мало времени проводить в социальных сетях, ведя работы по дому. Его восстановили в университете , а также всего за пару дней ему удалось собрать 220 тысяч рублей для оплаты иска Дианы Шурыгиной.

Вещий Олег