Сергей Семёнов под домашним арестом стал размышлять о важности быть с близкими

«Вроде год это не так долго, но когда ты оказался взаперти и столкнулся с несправедливостью, каждая минута была вечностью. Каждую ночь засыпая вдали от дома, я думал, как мы не ценим время проведенное со своей семьей и близкими», - написал обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов. Он также показал снимок, на котором чистил снег около дома, помогая своей маме. Во время домашнего ареста, который продлится полтора года, ему можно перемещаться в радиусе 25 километров от своего дома.
К нему уже приезжал Павел Пятницкий, вместе с которым они жарили шашлыки, а также регулярно приходят друзья и родственники. Поклонники подчеркнули, что на свободе мало кто из людей ценит проведенное с близкими людьми время. Фанаты также заметили, что после выхода из тюрьмы Сергей Семёнов стал мало времени проводить в социальных сетях, ведя работы по дому. Его восстановили в университете, а также всего за пару дней ему удалось собрать 220 тысяч рублей для оплаты иска Дианы Шурыгиной.
Его команда поддержки смогла доказать, что Шурыгина в 14-15 лет зарегистрировалась на сайте эскорт-услуг и выманивала деньги у богатых людей. Сейчас же поклонники советуют набраться терпения и дождаться отправки дела в Европейский суд, куда намеренна передать документы уже в ближайшее время. Напомним, что Сергей Семёнов 1 апреля 2016 года был обвинён в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Изначально его отправили в тюрьму на 8 лет и 3 месяца, но 10 января 2018 года его отпустили по УДО. А тем временем Диана Шурыгина собирается восстановить девственность.