Саша Черно «дошла до ручки» и набросилась с матами на поклонников

Звезда «Дома-2» Саша Черно официально заявила, что ее достали лицемерные поклонники и лживые коллеги по телестройке. Гневный, полный нецензурной брани пост девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Александру возмутило, что ее упрекают в прошлых грехах в то время, как у остальных участников есть и в настоящем скелеты в шкафу. Девушка расстроилась из-за того, что ее обозвали непотребной женщиной из-за того, что она в прямом эфире просила Иосифа не бросать ее, так как ей не хватает секса. Фолловеры с презрением стали обзывать ее проституткой и нимфоманкой. Черно же ответила в своем стиле, что проститутки – это те, которые не кричат о сексе со своим мужчиной, а занимаются им с чужими. За оскорбления Саша пообещала банить всех комментаторов. Черно выплеснула эмоции и из-за оскорбительного эфира, в котором рассказали о ее финансовых трудностях, в частности, долгах.

Дарья Светозарова

Одни поддержали Сашу и призвали всех следить за своим поведением, но большинство накинулось на скандальную «домоседку» с ответными обвинениями. Они заявили, что при таком раскладе ей придется блокировать больше половины фолловеров, что снизит ее рейтинги.Нейтралы призвали Сашу спокойнее реагировать на критику и сохранять хладнокровие. Вместе с тем им понравилось, что девушка осмелилась постоять за себя. За несколько минут пост Черно набрал почти три тысячи лайков. Вступить с девушкой в полемику решили несколько сотен подписчиков.