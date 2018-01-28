Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Саша Черно «дошла до ручки» и набросилась с матами на поклонников

Саша Черно «дошла до ручки» и набросилась с матами на поклонников

Сегодня, 15:24
Звезда «Дома-2» Саша Черно официально заявила, что ее достали лицемерные поклонники и лживые коллеги по телестройке. Гневный, полный нецензурной брани пост девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Саша Черно «дошла до ручки» и набросилась с матами на поклонников

 

Александру возмутило, что ее упрекают в прошлых грехах в то время, как у остальных участников есть и в настоящем скелеты в шкафу. Девушка расстроилась из-за того, что ее обозвали непотребной женщиной из-за того, что она в прямом эфире просила Иосифа не бросать ее, так как ей не хватает секса. Фолловеры с презрением стали обзывать ее проституткой и нимфоманкой. Черно же ответила в своем стиле, что проститутки – это те, которые не кричат о сексе со своим мужчиной, а занимаются им с чужими. За оскорбления Саша пообещала банить всех комментаторов. Черно выплеснула эмоции и из-за оскорбительного эфира, в котором рассказали о ее финансовых трудностях, в частности, долгах.

Саша Черно «дошла до ручки» и набросилась с матами на поклонников

 

Одни поддержали Сашу и призвали всех следить за своим поведением, но большинство накинулось на скандальную «домоседку» с ответными обвинениями. Они заявили, что при таком раскладе ей придется блокировать больше половины фолловеров, что снизит ее рейтинги.

Нейтралы призвали Сашу спокойнее реагировать на критику и сохранять хладнокровие. Вместе с тем им понравилось, что девушка осмелилась постоять за себя. За несколько минут пост Черно набрал почти три тысячи лайков. Вступить с девушкой в полемику решили несколько сотен подписчиков.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Саша Черно рассказала о нервном срыве
Саша Черно рассказала о нервном срыве

Популярная участница известного телепроекта «Дом-2» рассказала о том, что в данный момент у неё образовался нервный срыв из-за случившегося инцидента. Об этом

Лиза Триандафилиди уверена, что Саша Черно и Иосиф Оганесян примирятся к «Любви года»
Лиза Триандафилиди уверена, что Саша Черно и Иосиф Оганесян примирятся к «Любви года»

Участница скандального проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди уверена, что расставание Саши Черно и Иосифа Оганесяна на этот раз окончательно. Девушка считает, что

Саша Черно и Алексей Купин избили
Саша Черно и Алексей Купин избили "Иосифа" на "Доме-2"

Александра Черно вместе с Алексеем Купиным избили «Иосифа», роль которого на себя отважно взял болванчик для отработки ударов. Купин утверждает, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости