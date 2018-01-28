Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Заметили папарацци: Фото голого Панина с женой шокировали Сеть

Заметили папарацци: Фото голого Панина с женой шокировали Сеть

Сегодня, 15:21
Алексей Панин не перестает удивлять общественность своими выходками. На сей раз в Сети появилось фото, на котором голый киноактер вместе с женой находится на нудистском пляже в Одессе.

Заметили папарацци: Фото голого Панина с женой шокировали Сеть

 

Фанаты Панина отнеслись к данному фото без негатива, но критики не смогли упустить момент и осквернили звезду за данное фото. Снимок просуществовал на просторах Instagram несколько часов. За такое короткое время набралось 618 комментариев, после чего фотография была удалена актером.

Не так давно Панин успел поскандалить с Максимом Галкиным в Instagram. Актеру «Жмурок» не понравилось, что Галкин очень часто пародирует его. Также актер пригрозил мужу Аллы Пугачевой, что раскроет всю правду о его дружбе с гомосексуалистами. В конце перепалки Алексей Панин написал очень умную мысль, которая и прекратила конфликт: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью".
Новости по теме
Алексей Панин опубликовал интимные фото со своей бывшей женой
Алексей Панин опубликовал интимные фото со своей бывшей женой

Актер Алексей Панин поделился в соцсети фотографиями интимного характера со своими поклонниками. На снимках изображен он со своей бывшей женой Людмилой

Алексей Панин ответил «убогому» Максиму Галкину и хейтерам китайской пословицей
Алексей Панин ответил «убогому» Максиму Галкину и хейтерам китайской пословицей

Алексей Панин решил ответить всем без конца донимающим его хейтерам, а также названному лично им «убогим» Максиму Галкину. Для этого он использовал китайскую

В сети появилось фото Алексея Панина с дочкой и возлюбленной в кафе
В сети появилось фото Алексея Панина с дочкой и возлюбленной в кафе

Алексей Панин опубликовал в своём аккаунте Instagram снимок, где он проводит время в кафе с дочкой и возлюбленной. Об этом сообщили отечественные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости