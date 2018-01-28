Заметили папарацци: Фото голого Панина с женой шокировали Сеть

Фанаты Панина отнеслись к данному фото без негатива, но критики не смогли упустить момент и осквернили звезду за данное фото. Снимок просуществовал на просторах Instagram несколько часов. За такое короткое время набралось 618 комментариев, после чего фотография была удалена актером.
Не так давно Панин успел поскандалить с Максимом Галкиным в Instagram. Актеру «Жмурок» не понравилось, что Галкин очень часто пародирует его. Также актер пригрозил мужу Аллы Пугачевой, что раскроет всю правду о его дружбе с гомосексуалистами. В конце перепалки Алексей Панин написал очень умную мысль, которая и прекратила конфликт: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью".