Заметили папарацци: Фото голого Панина с женой шокировали Сеть

Алексей Панин не перестает удивлять общественность своими выходками. На сей раз в Сети появилось фото, на котором голый киноактер вместе с женой находится на нудистском пляже в Одессе.

Фанаты Панина отнеслись к данному фото без негатива, но критики не смогли упустить момент и осквернили звезду за данное фото. Снимок просуществовал на просторах Instagram несколько часов. За такое короткое время набралось 618 комментариев, после чего фотография была удалена актером.Не так давно Панин успел поскандалить с Максимом Галкиным в Instagram. Актеру «Жмурок» не понравилось, что Галкин очень часто пародирует его. Также актер пригрозил мужу Аллы Пугачевой, что раскроет всю правду о его дружбе с гомосексуалистами. В конце перепалки Алексей Панин написал очень умную мысль, которая и прекратила конфликт: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью".