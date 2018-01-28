Ким Кардашьян опять удивила своим stories в нижнем белье

Известная ведущая и модель Ким Кардашьян не перестает удивлять подписчиков откровенными фотографиями в Instagram. Актриса порадовала поклонников очередным снимком в нижнем белье в stories.

На фото Кардашьян запечатлена в стрингах и светлой блузе с глубоким вырезом. Звезда находилась в постели с телефоном в руках. Информацию о публикации сразу начали распространять американские авторитетные СМИ. Ведущая все чаще стала публиковать в Сети провокационные снимки. По мнению поклонников, Ким Кардашьян уже избавилась от депрессии и стресса, который испытала после нападения на нее в Париже.

Домбровский Сергей

После того инцидента Ким Кардашьян на время снизила активность в виртуальных ресурсах. Артистка несколько месяцев не заходила на свою страницу в Instagram, хотя подобного поведения за звездой ранее никогда не замечали. По прошествии времени Кардашьян опять стала часто публиковать откровенные снимки. По словам фанатов, модель полностью избавилась от страха и плохих воспоминаний.