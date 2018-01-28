Настасья Самбурская шокировала своих поклонников образом старушки

Известная актриса Настасья Самбурская недавно удивила всех своих фанатов и подписчиков, выложив на свою страничку в социальной сети фотографию старушки. Как оказалось, той старушкой была Настасья.

Вчера известная актриса решила удивить своих подписчиков в социальной сети. Неожиданно для всех, Настасья Самбурская появилась в образе старой, морщинистой бабушки. При этом, такое фото актриса сама выложила на свою страничку.

Позже стало ясно, что на лице молодой девушки грим, макияж и искусственная кожа. Самбурская даже прокомментировала новое фото, подписав, что ее всегда окружают бабки. И не ясно, о бабушках она сказала или это о деньгах.Больше всего пользователи сети поинтересовались, как ей удалось добиться такого результата, так как грим был очень естественный. Звезда телесериала «Универ: Новая общага» рассказала, что ей наложили искусственную кожу. Также пользователи заметили, что стилисты забыли поработать с руками девушки.За день фотография понравилась уже более 155 тысячам пользователей, а также собрала более 1200 комментариев.