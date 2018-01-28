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| | Настасья Самбурская шокировала своих поклонников образом старушки

Настасья Самбурская шокировала своих поклонников образом старушки

Сегодня, 15:05
Известная актриса Настасья Самбурская недавно удивила всех своих фанатов и подписчиков, выложив на свою страничку в социальной сети фотографию старушки. Как оказалось, той старушкой была Настасья.

Настасья Самбурская шокировала своих поклонников образом старушки

 

Вчера известная актриса решила удивить своих подписчиков в социальной сети. Неожиданно для всех, Настасья Самбурская появилась в образе старой, морщинистой бабушки. При этом, такое фото актриса сама выложила на свою страничку.

Настасья Самбурская шокировала своих поклонников образом старушки

 

Позже стало ясно, что на лице молодой девушки грим, макияж и искусственная кожа. Самбурская даже прокомментировала новое фото, подписав, что ее всегда окружают бабки. И не ясно, о бабушках она сказала или это о деньгах.

Больше всего пользователи сети поинтересовались, как ей удалось добиться такого результата, так как грим был очень естественный. Звезда телесериала «Универ: Новая общага» рассказала, что ей наложили искусственную кожу. Также пользователи заметили, что стилисты забыли поработать с руками девушки.

За день фотография понравилась уже более 155 тысячам пользователей, а также собрала более 1200 комментариев.
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