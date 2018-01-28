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| | «Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»

Сегодня, 14:56
Кирилл Терешин, которого в Сети прозвали «синтоловым качком» признался, во сколько ему обошлись его ужасающие «руки-базуки». При этом сам парень призывает не повторять опасный опыт и не трансформировать по его примеру своё тело.

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»

 

На своей страничке в сети Instagram Кирилл Терешин рассказал, сколько стоили его скандальные синтоловые «руки-базуки». По словам парня, оригинальный синтол обходится бодибилдерам примерно в 140 долларов США за 100 мл. Этого объема будет достаточно для того, чтобы увеличить руки на один сантиметр, однако сам эффект продержится всего две недели.

При этом опытные спортсмены утверждают, что регулярные тренировки в спортивном зале и правильное белковое питание принесут эффекта намного больше, чем один сантиметр за месяц, к тому же такой метод является безопасным и не вредит здоровью.
Светлана Славянская
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