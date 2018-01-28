В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

Актер Данила Козловский вместе со своей супругой Ольгой Зуевой подобрали на обочине бездомного щенка, когда отдыхали в Грузии.

Эта трогательная история произошла накануне Нового Года, когда парочка поехала отдыхать в Грузию. Однажды, путешествуя по стране, они наткнулись на собаку, которая была наобочине дороги. Сначала Козловский хотел отдать собачёнку в добрые руки, но обсудив ситуацию с женой, решил оставить щенка.Данила давно уже мечтает о лабрадоре, но так вышло, что в его жизни появилась эта дворняжка, которую он полюбил не меньше своей мечты. Собачку теперь зовут Груша, но полное имя ей дали Грузия.

Пользователи Instagram тронуты таким поступком и считают актера героем нашего времени. Фанаты знали, что у Данилы Козловского очень доброе сердце.