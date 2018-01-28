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| | В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

Сегодня, 14:37
Актер Данила Козловский вместе со своей супругой Ольгой Зуевой подобрали на обочине бездомного щенка, когда отдыхали в Грузии.

В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

 

Эта трогательная история произошла накануне Нового Года, когда парочка поехала отдыхать в Грузию. Однажды, путешествуя по стране, они наткнулись на собаку, которая была наобочине дороги. Сначала Козловский хотел отдать собачёнку в добрые руки, но обсудив ситуацию с женой, решил оставить щенка.

Данила давно уже мечтает о лабрадоре, но так вышло, что в его жизни появилась эта дворняжка, которую он полюбил не меньше своей мечты. Собачку теперь зовут Груша, но полное имя ей дали Грузия.

В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

 

Пользователи Instagram тронуты таким поступком и считают актера героем нашего времени. Фанаты знали, что у Данилы Козловского очень доброе сердце.
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