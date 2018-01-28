Марго Робби в оригинальном платье стала звездой гала-вечера

Австралийская актриса Марго Робби посетила гала-вечер Black Tie Gala G’Day, который состоялся в США. На мероприятие звезда пришла в оригинальном платье с мелким цветочным принтом. Этот наряд привлек внимание всех присутствующих.

Домбровский Сергей

Марго Робби в последнее время постоянно приглашают на различные мероприятия. На Black Tie Gala G’Day также присутствовали Ислу Фишер, Роуз Бирн, Люк Хэмсворт и другие звезды шоу-бизнеса. Марго Робби выделялась из всех элегантным нарядом. По словам присутствующих, платье подходит актрисе. В последнее время Робби предпочитает светлую одежду. По мнению дизайнеров, она делает человека моложе и придает образу женственности.Марго Робби отправилась в путешествие в рамках тура к картине «Тоня против всех», где она сыграла роль главной героини. За этот фильм актриса получила престижные награды, в том числе и знаменитый «Оскар», к которому стремятся все амбициозные звезды шоу-бизнеса. Марго Робби известна по ленте «Бойфренд из будущего» и прочим картинам.