Финник Одэйр из «Голодных игр» второй раз стал отцом

Актер Сэм Клафлин второй раз стал папой. Ребенка ему подарила его жена Лора Хэддок, известная зрителям по фильму «Стражи Галактики 2».

Дарья Светозарова

Сам Сэм запомнился фанатам благодаря блестящим ролям в цикле фильмов «Голодные игры», где он сыграл Финника Одэйра, а также в фильме «Пираты Карибского моря. На странных берегах». Там он воплотил образ миссионера Филиппа, влюбленного в русалку Сирену. Теперь настало время принимать поздравления с отцовством. 31-летний актер обзавелся вторым малышом еще три недели назад, но объявил о радостном событии только сейчас .Сэм и Лора познакомились еще шесть лет назад на кастинге на фильм «Семь дней и ночей с Мэрилин». Первый раз актеры стали родителями в 2015 году. У них родился сын Пип. Имя малыш получил в честь героя романа Чарльза Диккенса. Теперь у супругов родилась дочь. Какое имя дали малышке еще неизвестно, родители очень рады прибавлению в семействе.