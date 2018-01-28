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| | Анастасия Костенко показала свое свадебное платье

Анастасия Костенко показала свое свадебное платье

Сегодня, 14:19
Жена известного игрока Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко порадовала своих подписчиков в социальной сети фотографией в свадебном платье. В этом платье она была на свадьбе со спортсменом.

Анастасия Костенко показала свое свадебное платье

 

Известная российская фотомодель и вице-мисс России Анастасия Костенко решила порадовать своих фанатов, выложив фото в свадебном платье на своей страничке в социальной сети.

Еще девятого января этого года Костенко и Тарасов официально зарегистрировали свой брак в столичном ЗАГСе. При этом, на церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники. Пара вскоре планирует уже отыграть более грандиозную свадьбу. Раньше в СМИ сообщали, что семья Тарасовых сделает это в конце января 2018 года.

Пока что официально не сообщается о свадьбе, но скорее всего она будет сыграна очень скоро. Анастасия уже успела выложить в Интернет фотографию, на которой она сидит на кровати в красивом свадебном платье. Все начали говорить о скорой церемонии.

При этом, подписчики по-разному отреагировали на фотографию. Большинство поддержало модель. Фанаты сказали, что платье очень красивое, и Анастасии Костенко оно очень идет к лицу. Также ей пожелали удачи в совместной жизни с футболистом. Другие же не верят, что этот союз будет долгим, так как Дмитрий Тарасов уже не первый раз женится.
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