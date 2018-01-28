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| | Сестру Ольги Бузовой назвали «кочергой» из-за жуткого купальника

Сестру Ольги Бузовой назвали «кочергой» из-за жуткого купальника

Сегодня, 14:04
В семействе Бузовых далеко не всегда все внимание достается Ольге. Ее сестра Анна также уверенно покоряет Instagram откровенными летними снимками. На очередном фото девушка сфотографировалась возле бассейна в необычном купальном костюме.

Сестру Ольги Бузовой назвали «кочергой» из-за жуткого купальника

 

В подписи к снимку Анна Бузова указала, что на этот раз она решила не идти ни на какие экскурсии. Вместо этого с супругом они наслаждаются солнцем Таиланда, местной кухней и «ничегонеделаньем». Однако на следующий отпуск у знаменитости наполеоновские планы.

Сестру Ольги Бузовой назвали «кочергой» из-за жуткого купальника

 

Реакция на новый снимок сестры знаменитой участницы «Дома-2» была неоднозначной. Одним понравилась и поза, и фигура девушки, и ее экзотический черный купальник. А вот у других Анна Бузова на фото вызвала резкое неприятие. Ее стали оскорблять и стыдить за то, что в голове кроме отпуска у нее якобы ничего нет. Припомнили и Ольгу, стали злорадствовать, что обе девушки, несмотря на достаточно зрелый возраст, так и не завели детей, и ничего стоящего не сделали. Саму Аню называли «кочергой», «шпалой», а тот самый купальник, который привел в восторг их оппонентов, назвали жутким.

Досталось Бузовой и за сами фотографии. Пользователям не понравилось, что ее муж тратит время на то, чтобы фотографировать супругу в разных позах: «Неужели мужику заняться нечем», - возмущались, очевидно другие представители сильного пола. Тем не менее, всего за 40 минут снимок лайкнули больше 22 тысяч подписчиков.
Дарья Светозарова
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