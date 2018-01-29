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| | Мама двоих детей стала популярной в Сети после публикации фото с растяжками

Мама двоих детей стала популярной в Сети после публикации фото с растяжками

Сегодня, 07:20
28-летняя Лиза Уилсон из штата Мичиган стала пользоваться популярностью в Сети после публикации фотографий в Instagram, на которых запечатлены растяжки на ее животе, появившиеся после рождения двоих детей.

Мама двоих детей стала популярной в Сети после публикации фото с растяжками

 

По словам Уилсон, она не сразу поняла смысл женской красоты. Сначала женщина испытывала комплексы, так как в обществе принято считать растяжки на коже некрасивыми. Теперь дама гордится этими изъянами. Долгое время американка не могла без сожаления смотреть на свое отражении в зеркале. Растяжки на животе казались ей отвратительными. Сейчас жительница Мичигана испытывает умиление, глядя на свои фотографии. По мнению Уилсон, каждая женщина должна гордиться растяжками, появившимися после родов, поскольку они созданы малышами, которых все очень любят.

Мама двоих детей стала популярной в Сети после публикации фото с растяжками

 

Пользователи начали активно обсуждать публикацию американки. Многие подписчики согласились с мнением Уилсон и желают ей здоровья и терпения, чтобы воспитать своих детей достойными людьми.
Домбровский Сергей
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