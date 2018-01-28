Полина Фаворская прибавила в весе из-за вкусной кухни на Бали

Солистка группы SEREBRO в настоящий момент отдыхает от работы на пляже Меласти. Оттуда она разместила фотографию в купальнике и с песком на теле. В описании знаменитость отметила, что на курорте "вкусно кормят".
Подписчики Полины Фаворской иронично подметили, что качественное питание видно по несколько увеличившимся размером фигуры. Несмотря на прибавку в весе, поклонники все равно заявляют о своем восхищении к музыкантке. Один из комментаторов подчеркнул, что Полина Фаворская хорошо выглядит "в любой комплекции". Всего за полчаса запись набрала практически 11 тысяч положительных отметок.