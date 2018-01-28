Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Полина Фаворская прибавила в весе из-за вкусной кухни на Бали

Полина Фаворская прибавила в весе из-за вкусной кухни на Бали

Сегодня, 13:41
Полина Фаворская прибавила в весе из-за вкусной кухни на острове Бали в Индонезии. Об этом стало известно благодаря публикации на её странице в Instagram.

 

Солистка группы SEREBRO в настоящий момент отдыхает от работы на пляже Меласти. Оттуда она разместила фотографию в купальнике и с песком на теле. В описании знаменитость отметила, что на курорте "вкусно кормят".

Подписчики Полины Фаворской иронично подметили, что качественное питание видно по несколько увеличившимся размером фигуры. Несмотря на прибавку в весе, поклонники все равно заявляют о своем восхищении к музыкантке. Один из комментаторов подчеркнул, что Полина Фаворская хорошо выглядит "в любой комплекции". Всего за полчаса запись набрала практически 11 тысяч положительных отметок.
Александр Лубяной
Новости по теме
Полина Фаворская назвала солисток SEREBRO своей второй семьёй
Полина Фаворская назвала солисток SEREBRO своей второй семьёй

Несмотря на то, что Полина Фаворская покинула коллектив группы SEREBRO, певицы продолжают обращаться к ней. Она назвала их своей второй семьей.

Полина Фаворская обнажённой сфотографировалась для фанатов
Полина Фаворская обнажённой сфотографировалась для фанатов

Солистка группы «Серебро» Полина Фаворская поделилась с подписчиками пикантным фото. Звезда показалась нагишом, прикрывая лишь грудь рукой.

Участница группы SEREBRO Полина Фаворская разделась на камеру в мечтах об одиночестве
Участница группы SEREBRO Полина Фаворская разделась на камеру в мечтах об одиночестве

Участница группы SEREBRO Полина Фаворская разделась на камеру в мечтах об одиночестве. Певица устроила откровенную фотосессию и выложила снимки на своем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости