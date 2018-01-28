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| | Джей Зи не хочет разводиться с Бейонсе

Джей Зи не хочет разводиться с Бейонсе

Сегодня, 13:46
Рэп-исполнитель Джей Зи желает спасти свой брак с американской певицей Бейонсе, дабы подать детям пример разумного выхода из критической ситуации в семейной жизни. Об этом музыкант рассказал журналистам в одном из интервью.

Джей Зи не хочет разводиться с Бейонсе

 

По словам Джей Зи, Бейонсе является его родственной душой, поэтому нужно бороться за счастье, не обращая внимание на временные сложности. Рэпер записал альбом «4:44», в котором упоминается измена. Бейонсе тоже выпустила пластинку Lemonade, где затрагивается эта тема. Поклонники звезд заметили ухудшение отношений между возлюбленными. По мнению фанатов, Джей Зи изменил своей жене, и она долго не могла простить мужу предательство. Летом прошлого года у супружеской четы родилась двойня, но это не повлияло на положение вещей.

Сейчас рэп-исполнитель официально заявил о желании бороться за сохранения семьи. Бейонсе тоже старается помочь в этом мужу. По мнению Джей Зи, необходимо показать правильный пример детям, дабы они поняли, насколько важно совершать хорошо обдуманные поступки.
Домбровский Сергей
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