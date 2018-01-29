NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Стройная Анфиса Чехова наслаждается зимним солнцем в Сочи

Стройная Анфиса Чехова наслаждается зимним солнцем в Сочи

Сегодня, 06:20
Знаменитая ведущая Анфиса Чехова, в отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу, на зиму осталась в России. Знаменитость поехала в Сочи, где вот уже несколько недель длятся съемки реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди». В свободное от работы время медиадива наслаждается отдыхом, о чем свидетельствует ее снимок в Instagram возле бассейна.

Стройная Анфиса Чехова наслаждается зимним солнцем в Сочи

 

«+8 Загар нормальный», - написала в сопровождении к снимку Анфиса. При этом на ней изысканный черный купальник и солнцезащитные очки. Поклонники сразу откликнулись на фотокадр. Львиная доля фанатов начали осыпать красавицу комплиментами – всем Анфиса хороша: и фигурой, и улыбкой, а купальник просто блеск. Некоторые стали предлагать девушке свою компанию, остальные посочувствовали – на что только не приходится идти ради эффектного снимка, намекая на то, что температура все-таки недостаточно теплая. Отдельной порции восхищения удостоились ноги ведущей.

 

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Некоторые завистники написали, что Чеховой, дескать, больше нечем гордится, как фигурой, а в остальном она ничего из себя не представляет. Однако их комментарии оказались «гласом вопиющего в пустыне», который утонул в море восторженных отзывов. Всего пост Анфисы оценили лайками более 42 тысяч поклонников.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анфиса Чехова в Сочи предстала перед поклонниками в шелковом пеньюаре
Анфиса Чехова в Сочи предстала перед поклонниками в шелковом пеньюаре

Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном будет находится в Сочи до апреля. Именно на курорте сейчас проходят съемки шоу «Взвешенные и счастливые люди».

Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой
Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой

Секс-символ России Анфиса Чехова похудела на 20 килограммов за несколько месяцев. Девушка сразу же похвасталась в Instagram фотографией в купальнике, где видны

Анфиса Чехова раздвинула ноги перед фанатами
Анфиса Чехова раздвинула ноги перед фанатами

Известная телеведущая Анфиса Чехова выложила фотографию в Instagram где она раздвигает ноги. Её поклонников это весьма порадовало.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости