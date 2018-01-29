Стройная Анфиса Чехова наслаждается зимним солнцем в Сочи

Знаменитая ведущая Анфиса Чехова, в отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу, на зиму осталась в России. Знаменитость поехала в Сочи, где вот уже несколько недель длятся съемки реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди». В свободное от работы время медиадива наслаждается отдыхом, о чем свидетельствует ее снимок в Instagram возле бассейна.

«+8 Загар нормальный», - написала в сопровождении к снимку Анфиса. При этом на ней изысканный черный купальник и солнцезащитные очки. Поклонники сразу откликнулись на фотокадр. Львиная доля фанатов начали осыпать красавицу комплиментами – всем Анфиса хороша: и фигурой, и улыбкой, а купальник просто блеск. Некоторые стали предлагать девушке свою компанию, остальные посочувствовали – на что только не приходится идти ради эффектного снимка, намекая на то, что температура все-таки недостаточно теплая. Отдельной порции восхищения удостоились ноги ведущей.

Дарья Светозарова

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Некоторые завистники написали, что Чеховой, дескать, больше нечем гордится, как фигурой, а в остальном она ничего из себя не представляет. Однако их комментарии оказались «гласом вопиющего в пустыне», который утонул в море восторженных отзывов. Всего пост Анфисы оценили лайками более 42 тысяч поклонников.