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| | Дуэт величайших певиц нашего времени: Адель и Селин Дион планируют спеть вместе

Дуэт величайших певиц нашего времени: Адель и Селин Дион планируют спеть вместе

Сегодня, 13:06
Популярные мировые исполнительницы Адель и Селин Дион являются не только лучшими подругами в жизни, но ещё и будущими партнерами. Поклонники подозревают, что артистки планируют записать совместную песню.

Дуэт величайших певиц нашего времени: Адель и Селин Дион планируют спеть вместе

 

В Instagram артистки все чаще стали публиковать совместные снимки. Поклонники знаменитостей заподозрили, что Адель и Селин Дион вместе работают над новой песней, которую презентуют уже в этом году. Сама Селин Дион не стала отрицать, что очень дружит с Адель и не исключает возможности спеть вместе с подругой.

Тем временем в соцсети Instagram Адель опубликовала снимок, в посту под которым рассказала, что недавно побывала на концерте Селин Дион. Поклонники обрадовали новости о совместной песне и заявили, что это будет «дуэт величайших певиц».
Светлана Славянская
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