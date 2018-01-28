Дуэт величайших певиц нашего времени: Адель и Селин Дион планируют спеть вместе

Популярные мировые исполнительницы Адель и Селин Дион являются не только лучшими подругами в жизни, но ещё и будущими партнерами. Поклонники подозревают, что артистки планируют записать совместную песню.

Светлана Славянская

В Instagram артистки все чаще стали публиковать совместные снимки. Поклонники знаменитостей заподозрили, что Адель и Селин Дион вместе работают над новой песней, которую презентуют уже в этом году. Сама Селин Дион не стала отрицать, что очень дружит с Адель и не исключает возможности спеть вместе с подругой.Тем временем в соцсети Instagram Адель опубликовала снимок, в посту под которым рассказала, что недавно побывала на концерте Селин Дион. Поклонники обрадовали новости о совместной песне и заявили, что это будет «дуэт величайших певиц».