Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось похудеть на 100 килограммов

Известная автор детективов Татьяна Устинова раскрыла секрет своего чудесного похудения. Оказалось, что писательница столкнулась с серьезной угрозой здоровью и всего за несколько лет добилась таких поразительных результатов – сбросила 100 килограммов.

Дарья Светозарова

Татьяна Устинова стала гостьей передачи с Андреем Малаховым «Привет, Андрей». В прямом эфире она рассказала, как ей нелегко было сопротивляться соблазнам. Однако пришлось взять себя в руки. На необходимости похудеть настаивали врачи, ведь лишний вес привел к тому, что у популярной писательницы начали отекать ноги, появились проблемы с сердцем, резко ухудшилось общее самочувствие.Дети Татьяны рассказали о подробностях диеты матери. Оказалось, что писательница часто минимизировала свой рацион, по несколько часов кряду занималась в спортзале. Нагрузки были изнурительными, но мастер детективов не жаловалась. Устинова подчеркивает, что заняться собой ее убедили дети. Ради них она соблюдала жесточайшие диеты и даже сейчас время от времени вновь к ним прибегает.