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| | Марию Шарапову подозревают в романе с приятелем Кейт Миддлтон

Марию Шарапову подозревают в романе с приятелем Кейт Миддлтон

Сегодня, 12:50
Журналисты увидели Марию Шарапову в обществе успешного бизнесмена Александра Гилкса, который является приятелем Кейт Миддлтон – супруги герцога Кембриджского Уильяма. По мнению папарацци, теннисистку и предпринимателя связывают не только дружеские отношения.

Марию Шарапову подозревают в романе с приятелем Кейт Миддлтон

 

Мария Шарапова и Алескандр Гилкс прилетели вместе из Лос-Анджелеса, затем сели в один автомобиль и уехали в неизвестном направлении. На публике спортсменка и бизнесмен держались сдержанно, но это не уберегло их от слухов. По мнению поклонников, у Шараповой начался роман с Гилксом. Мужчина владеет аукционным домом Paddle 8, имеет несколько десятков миллионов фунтов и считается завидным женихом. Шарапова не желает обнародовать информацию о своей личной жизни. Ранее спортсменка встречалась со своим коллегой Григором Димитровым, затем имела отношения с баскетболистом Сашей Вуячичем, в итоге звезда корта осталась одна.

Гикс восемь лет встречался с дизайнером Мишей Нону. После чего влюбленные поженились, но затем развелись. Гикс также имел отношения с сестрой Кейт Миддлтон – Пиппой. Именно эта женщина познакомила принца Гарри и актрису Меган Маркл.
Домбровский Сергей
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