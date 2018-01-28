Анна Седокова рассказала об унижавшем её любимом мужчине

Анна Седокова рассказала об отношениях с любимым мужчиной, который часто её унижал. Такой историей из своей жизни она поделилась с аудиторией Instagram.

Александр Лубяной

Печальный рассказ певица опубликовала на своем микроблоге в рамках просвещения подписчиков относительно проетка "На воле". Анна Седокова утверждает, что начала новую жизнь именно на фоне этого жизненного периода. В те моменты певица научилась воплощать в своих композициях те чувства, которые не смогла донести до возлюбленного.Во время отношений с влиятельным и волевым мужчиной Анна Седокова регулярно сталкивалась с оскорблениями и унижениями с его стороны. Партнер причинял ей страдания, а затем сам унижался и умолял о шансе исправить ситуацию. По словам популярной исполнительницы, она осознавала несостоятельность и ненормальность таких отношений, однако не решалась их разорвать. Оправдание обидных поступков любимого музыкантка находила в его непростой жизни, а порой - в несостоятельности.Анна Седокова ушла решительно после решения, принятого спонтанно. Она собрала свои вещи, документы и успела покинуть дом, пока охрана не сообщила нанимателю о её побеге. Анна Седокова настаивает, что такие меры были необходимы для выживания.