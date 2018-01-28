У Кати Жужи левая грудь оказалась больше правой

Светская львица и участница проекта «Дом-2» Катя Жужа показала откровенное фото в роскошном купальнике. Поклонники обратили внимание на то, что левая грудь у девушки больше правой.

Вещий Олег

Большинство поклонников сначала стали восхищаться изящными формами девушки. Некоторые заметили, что левая грудь у Жужи больше правой. Это заставило поклонников сомневаться, что светская львица не носит импланты для груди. На фото можно заметить, что левая грудь приблизительно 3-го размера, а правая – 2-го. Часть подписчиков стали интересоваться, как такое вообще могло получиться, но ответа от Жужи не поступало.Она продолжала «лайкать» комментарии тех, кто выражал восхищение формами и новым купальником, а отзывы о разном размере груди пыталась избегать стороной. Несмотря на такие обсуждения, фотографию Жужи всего за пару минут оценили свыше 10 тысяч человек.