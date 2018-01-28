Полуобнажённая Ольга Бузова показала, как моется в душе

Популярная российская певица Ольга Бузова в полуобнажённом виде показала, как моется в душе. Поклонники заметили, что у девушки появилась роскошная фигура, которой может позавидовать даже топ-модель.

Вещий Олег

Снимок был сделан в чёрно-белой цветовой гамме, чтобы подчеркнуть, как вода стекает по полуобнажённому телу Ольги Бузовой. Сама же певица решила в описании напомнить подписчикам, что вода – это жизнь и следует бережно к ней относиться. Снимок по всей видимости был сделан в душевой кабине ещё во время отдыха в Пхукете. Бузова ранее говорила, что проведённое время в Таиланде было незабываемым для неё.Приехав в Москву, певица продолжает радовать полуобнажёнными снимками своих поклонников. Они в свою очередь заметили, что Бузова стала выглядеть гораздо лучше. Ягодицы стали больше и заметно более упругими, а в целом девушка набрала пару килограмм. Ранее ей неоднократно советовали набирать вес, потому что на большинстве снимков можно было заметить кости вместо изящного тела. Снимок всего за пару минут после публикации оценили свыше 100 тысяч человек.