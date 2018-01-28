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| | Внук Пугачевой отправился в космос из-за Дианы Шурыгиной

Внук Пугачевой отправился в космос из-за Дианы Шурыгиной

Сегодня, 10:19
Никита Пресняков, который приходится внуком Аллы Пугачевой, выложил на своей страничке в социальной сети видеоролик, на котором он в такси отправился в космос. Причиной такого решения стала Диана Шурыгина, которую сейчас показывают практически везде.

Внук Пугачевой отправился в космос из-за Дианы Шурыгиной

 

Известный российский актер и певец Никита Пресняков, который также является внуком Аллы Пугачевой, поделился со своими фанатами на страничке в социальной сети интересным видеороликом. Как оказалось, мужчине не нравиться то, что в последнее время все СМИ говорят о продолжении секс-скандала с Дианой Шурыгиной.

Никита Пресняков на видео, которое он выложил, смотрит телевизор. Нормально ему не удается это сделать, так как по всем каналам показывают о Шурыгиной. В надежде посмотреть что-то новое, парень заходит в Интернет, но там видит то же самое. Пресняков собирает вещи, вызывает таки и улетает в космос.

Напомним, еще в 2016 году в России прогремел скандал. Ульяновская несовершеннолетняя девушка Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в том, что он ее изнасиловал на вечеринке. Парня посадили на восемь лет, но этой зимой его уже освободили. Сейчас скандал опять стал популярным, так как много стали на сторону Семенова.
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