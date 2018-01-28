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| | Регина Тодоренко не спит по 50 часов из-за работы

Регина Тодоренко не спит по 50 часов из-за работы

Сегодня, 09:33
Бывшая ведущая передачи «Орёл и решка» Регина Тодоренко рассказала о секретах жизни после путешествий. Она призналась, что после возвращения в Украину ей придётся не спать по 50 часов.

Регина Тодоренко не спит по 50 часов из-за работы

 

В Киеве в ближайшее время состоится церемония награждения самых красивых девушек по версии журнала Viva, и Тодоренко является одной из приглашенных гостей. После того, как она перестала вести передачу «Орёл и решка», ритм жизни не изменился. Девушка всё так же путешествует, не спит по несколько дней из-за загруженности в работе. Но самого выполнения труда Тодоренко не замечает, потому что работа для неё стала настоящим хобби.

В своём блоге телеведущая рассказала следующее: «Дорога как была моим домом, так и осталась. Прописка – ЧЕМОДАН. За все время моих путешествий в рамках проекта набралось такое количество дел вне его, что работать сейчас надо 24/7». Она также призналась, что максимум не спала 50 часов, но после этого мозг совсем переставал реагировать на происходящее вокруг. Поклонники посоветовали девушке уделять отдыху больше времени, чтобы в дальнейшем недосыпания не привело к психическим расстройствам.
Вещий Олег
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