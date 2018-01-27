Секс в 15 лет и «оплата маме»: Несовершеннолетняя Шурыгина занималась проституцией?

Недавно на отечественной платформе СМИ начали активно обсуждать факт денежного вознаграждения несовершеннолетней Шурыгиной за предоставление сексуальных услуг. Как сообщают журналисты, возможная жертва Сергея Семенова не только занималась интимом за деньги, но использовала для данных целей поддельный паспорт. Доказательства факта подобной деятельности предоставлены представителями группы в одной из социальных сетей, где пользователи поддерживают Сергея Семёнова. Так, в сообществе пишут, что, возможно, Шурыгина использовала поддельные документы и «выходила» на своих клиентов, сообщая, что она является 15-летней девушкой и совершая с ними сексуальный акт за деньги. Как пишут приверженцы Семенова, Шурыгина «прикрывалась» связями со своим дядей, который являлся на момент осуществления данных действий руководителем Заволжского РУВД. В одном из сообщений из социальной сети госпожа Шурыгина, возможно, написала, что именно ее дядя упёк за решетку Сергея Семёнова.

Дыль Лилия

Однако не понятным остается факт, почему госпожу Шурыгину в сети называют Натальей. На снимках, которые представлены в виде скриншотов, визуально заметен силуэт Дианы Шурыгиной однако журналисты сообщают о ней под другим именем. Вместе с нем о некой «Наталье Шурыгиной» начали появляться сообщения в сети, как об мошеннице, которая, возможно, целенаправленно прыгала под машины богатых водителей с целью получить деньги на лечение. Как пишут отечественные СМИ и пользователи социальной сети «ВКонтакте», не обошлось и без помощи «сильных мира сего», ведь определенные люди снимали госпоже Шурыгиной квартиру для предоставления эскорт услуг.Невзирая на то, что до сих пор непонятным остается факт случайного или преднамеренного появления имени «Натальи», на странице Дианы Шурыгиной в Instagram пользователи сети начали активно обсуждать вопрос относительно того, в каком же возрасте лишилась невинности владелица аккаунта. Так, звезда телешоу Андрея Малахова опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, на котором она едет в машине, надувая жевательную резинку, подписав фото весьма вызывающе: «Хочу сказать, что мир прекрасен. И буду жить я наслаждаясь!». Однако подписчики ответили ей весьма нелестно: «Мозги на донышке», «Смотри не заигрывайся...», «Написала мама Шурыгиной, что деньги им платят за то, что они приходят на передачу и потом снимаются в рекламах, а также подписывают контракты».